Bilancio partecipativo, 43 progetti al voto dal 26 maggio

Dal 26 maggio si potranno votare i progetti – in tutto 43 – in corsa per ottenere il finanziamento dell’edizione 2023 del Bilancio partecipativo del Comune. Il progetto di ogni quartiere con più voti otterrà le risorse per la sua realizzazione. Ogni quartiere potrà contare su un investimento di 500 mila euro, per un totale di 3 milioni di euro. Inizialmente le proposte erano 385, venute fuori dai laboratori di quartiere dove hanno partecipato quasi 1.500 persone tra novembre e febbraio. Dopodiché è subentrato il lavoro dei tecnici comunali e dei Quartieri, fino ad arrivare alle proposte ammesse al voto.

Si vota fino al 16 giugno

Tra le tante, c’è una piazza scolastica davanti alle Drusiani così come davanti alle Bottego, una biblioteca ed emeroteca al Pratello, uno skate park alla casa di quartiere Rosa Marchi, il restauro delle teche villanoviane di via Bentivogli o la riqualificazione del giardino del Guasto. Nove i progetti riguardano Borgo Panigale-Reno, otto Santo Stefano, sette per Navile e San Donato-San Vitale e sei per Savena e Porto-Saragozza.

Chi può votare

I 43 progetti ammessi al voto sono disponibili sul sito del Comune. Il voto - dal 26 maggio al 16 giugno - sarà aperto non solo a tutti i cittadini residenti nel Comune di Bologna che abbiano compiuto sedici anni, ma anche ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro, studio o volontariato e agli stranieri e gli apolidi residenti o che vi svolgano la propria attività di lavoro, studio o volontariato.

Lepore: "Grande occasione di partecipazione"

"Invito tutti a votare dal 26 e, prima, a promuovere questa possibilità perché davvero si tratta di una grande occasione di partecipazione e di scelta sul futuro del proprio quartiere e della città", il commento del sindaco Matteo Lepore. Al centro delle proposte, ci sono "interventi per valorizzare parchi e accrescere gli spazi verdi, per promuovere la mobilità sostenibile in ottica di Città 30, per rendere più vivibili grandi aree o piccoli angoli della città, ma anche interventi di riqualificazione di spazi pubblici con nuove attrezzature sportive, di gioco e di servizi, riconnessioni, interventi di efficientamento energetico", spiega il Comune. Tra le proposte, anche "azioni per valorizzare e rafforzare la rete delle Case di quartiere, iniziative culturali, artistiche, sociali, educative e formative e un impegno e un interesse trasversale sui temi ambientali, sull'inclusione, l'accessibilità, il sostegno agli adolescenti, la cura di bambini, persone anziane e persone con disabilità, l'attenzione per aree a rischio fragilità", sottolinea Palazzo D'Accursio.