Bimba in adozione, poi la fuga (appena in tempo) dalla guerra verso Bologna

Giusto il tempo di fare qualche documento e poi, senza nemmeno fare i bagagli, fuggire da una Kyiv in procinto di essere assediata. E' la storia della bimba adotta da una coppia di ucraini, Andriy e Bogdana, appena tornati in Italia dopo l'ennesimo viaggio in patria, per adottare la piccola.

I due, residenti da tempo a Bologna, sono stati intervistati dal portale della Curia bolognese 12 porte e non nascondo la loro gioia, unendola al pensiero per chi scappare non ha potuto.

"Fatti i documenti, poi via senza nemmeno i bagagli"

“È la nostra bimba -dice Bogdana- che abbiamo adottata quattro mesi fa da Kiev, da dove adesso è tutto distrutto, è la nostra bimba! Siamo partiti una settimana fa per i documenti, perché non è ancora finito del tutto il procedimento di adozione. Dovevamo rientrare in aereo. Giovedì mattina ci siamo svegliati con le esplosioni della guerra”. “Il nostro -spiega- è un piccolo villaggio, ma ci sono vicine due città militari che sono state bombardate per distruggere i mezzi tecnici”. “Non so come abbiamo fatto per fuggire, – racconta ancora. Abbiamo lasciato tutto come ci siamo svegliati, letti disfatti, tutto abbandonato, senza mangiare”.

La coppia ha partecipato alla funzione liturgica in cattedrale dedicata al rito ortodosso ucraino. Dopo la funzione, il pensiero però va a chi non è potuto o non ha voluto scappare dal conflitto in corso.

“Prima di tutto chiediamo la pace per il nostro paese”, dice Andriy, mentre la piccola comincia a dare segni di stanchezza. “Noi dobbiamo ancora rientrare. È una procedura lunga e la bimba può restare all’estero solo 90 giorni”. “Speriamo -prosegue Andriy- che entro i prossimi 90 anni la situazione si possa tranquillizzare e tutto torni normale”. Bogdana rileva la sua preghiera: “E chiediamo la salute per la piccola, poi a tutto il resto pensiamo noi”. Il destino della bimba non è però quello di tanti altri bambini: "Là sono rimasti tanti tanti bambini -conclude Andriy- non sappiamo che cosa sarà di loro”.