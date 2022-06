Lasciano la bimba in auto per fare pic nic: genitori nei guai

La bimba lasciata in auto a dormire, mentre i genitori si erano concessi un pic nic nel vicino parco di Villa Ghigi. Per questo una coppia di trentenni è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore a Bologna. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, intorno alle 14.

Sono stati alcuni passanti a sentire il pianto della bimba, di soli tre anni, provenire dall'interno del veicolo, parcheggiato nei pressi dell'ampia aera verde. Dopo i primi tentativi di cercare i genitori nelle vicinanze, gli stessi passanti hanno poi deciso di chiamare il 112.

Quando la pattuglia è arrivata, la madre della piccola è tornata al parcheggio, spiegando di essere stata nei paraggi per un pic nic con il marito. I due hanno cercato di giustificarsi -questo quanto riportato all'Arma- sostenendo di avere lasciato la bimba in auto perché non volevano svegliarla, e che ogni tanto la madre andava a vedere come stesse la bimba. Questo non è bastato a entrambi per evitare la formale denuncia di abbandono di minore.