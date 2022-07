Bimba caduta in piscina: morta la baby sitter che ha cercato di salvarla

E' morta al Sant'Orsola di Bologna dopo il ricovero la donna di 50 anni, impegnata come collaboratrice domestica, che ieri è finita in piscina nel tentativo di soccorrere una bimba di due anni dall'annegamento. La donna, di origini filippine, era stata portata d'urgenza nel nosocomio bolognese dopo l'incidente domestico, occorso in una villetta sui colli di Bologna, sembra di proprietà dei nonni della piccola, che stava trascorrendo lì alcuni giorni di vacanza.

Da subito il quadro clinico della 50enne era apparso più grave del previsto. le manovre rianimatorie e di stabilizzazione sono cominciate non appena arrivati i soccorritori, ma la donna era già stata estratta dall'acqua insieme alla piccina, dagli altri collaboratori domestici in forse nella casa al momento della tragedia. Non si esclude che la donna possa avere avuto un malore, non si sa ancora se prima o dopo il tuffo in acqua, che avrebbe complicato ulteriormente il quadro clinico, sino all'esito fatale. La bimba rimane ricoverata in Rianimazione, anche se non in pericolo imminente di vita. Della dinamica dei fatti ora si sta occupando la polizia.

Con l'arrivo dell'estate si riaffaccia quindi il fenomeno degli incidenti in acqua, sia in piscina che lungo fiumi, laghi e argini. Lo scorso sabato, a Casalecchio, dove i bagnini della piscina King sono intervenuti per tirare fuori dall'acqua un bimbo di quattro anni che ha rischiato di annegare.