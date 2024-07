Bimba di 3 anni scappa di casa, ritrovata dalla Polizia

Un compleanno da ricordare quello di Madalina, una bambina moldava di 3 anni, che si è allontanata da casa, in via Vezza, in zona San Donato. Approfittando di un attimo di distrazione della nonna, che stava preparando la colazione per le i e la sorellina di 4 anni, la bambina si è allontanata. In quel momento la mamma era al lavoro e il papà era uscito per qualche minuto per comprare il necessario per festeggiare il compleanno di Madalina. La piccola ha raggiunto un cantiere ad un centinaio di metri dall’abitazione della sua famiglia.

Il panico della nonna

La nonna, dopo pochi minuti, si è resa conto che la piccola non era più in casa, dunque, in preda ad una forte agitazione è scesa in strada per cercarla. Nel frattempo, un operaio italiano del 59 che lavorava presso il cantiere di Via Tartini 4, ha visto la bimba da sola e ha telefonato al 113. In pochi minuti gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto.

La bambina riconsegnata ai genitori

La bimba, trovata fortunatamente in buona salute, è stata subito tranquillizzata dagli agenti ma non ha saputo ricostruire dove abitava nè dire il nome dei genitori. Così gli agenti, prendendo la piccola con sé, hanno fatto numerosi giri in zona per cercare di individuare qualche familiare o l’abitazione. Dopo diversi minuti, passati a percorrere tutte le vie vicine, hanno notato una donna anziana in lacrime nei pressi del cantiere. Pensando potesse essere una familiare della bimba, i due agenti l’hanno raggiunta e hanno capito che era la nonna della piccola. A quel punto la nonna, dopo aver riabbracciato al nipote, è andata in Questura con gli agenti. Poco dopo sono arrivati anche i genitori e la piccola è stata riaffidata a loro e ha potuto fare ritorno a casa. Non prima, per, di aver passato il tempo grazie ad un album da colorare e alcuni giocattoli e aver scattato una foto ricordo con i suoi “angeli custodi” in divisa.