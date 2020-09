Bimba morsa alla faccia da un cane: denunciata la proprietaria

Momenti di paura ieri in tarda mattinata in via Aretusi, dove una bambina di otto anni è stata morsa al volto da un cane. All'animale, un esemplare di Border Collie tenuto al guinzaglio dalla proprietaria, la piccola aveva cercato di dare una carezza, venendo però attaccata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, arrivata sul posto dopo l'accaduto, la bambina era in compagnia della madre 49enne: notato il cane, la bimba ha chiesto alla proprietaria di poterlo accarezzare. Quest'ultima avrebbe detto di sì, avvertendo di fare attenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La piccola, ferita al volto, è stata soccorsa da un'ambulanza e portata in codice due in opsedale. Dopo i dovuti accertamenti, la proprietaria dell'animale, una 68enne, è stata denunciata per lesioni colpose.