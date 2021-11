Bimba morta al Sant'Orsola. Altri sei indagati per favoreggiamento, falso e omessa denuncia

Altri sei nuovi indagati, tra infermieri e medici, per il caso della bambina di poco più di quattro anni morta ad ottobre 2020 all’ospedale Sant’Orsola.

Rispondono a vario titolo di falso, omessa denuncia e favoreggiamento in relazione alla condotta di quattro medici attualmente in udienza preliminare per omicidio colposo, a cui il pm Marco Imperato contesta di non aver diagnosticato un'occlusione intestinale e non aver vigilato sullo stato di salute della piccola.

Di recente, invece, per quattro medici - un radiologo, un consulente chirurgo di guardia e due pediatri - è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo, con l'accusa di grave negligenza, imprudenza e imperizia. Tra questi, uno che nel nuovo fascicolo appena aperto risponde di falso. La difesa annuncia che chiederà un incidente probatorio.