Porretta, bimba nasce al Pronto Soccorso: "Sta bene e pesa 4 chili"

Una bimba di 4 kg è nata nella serata di ieri, 17 dicembre, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Porretta Terme. "Mamma e bimba sono alla Maternità dell’Ospedale Maggiore stanno bene e nei prossimi giorni verranno dimesse", fa sapere Asul Bologna.

La cronologia dell’intervento

-Ore 23.33 di Giovedì 17 dicembre, una donna, in gravidanza alla 38esima settimana, si è presentata, con propri mezzi, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Porretta Terme. La donna, alla quarta gravidanza, mostrava frequenti contrazioni (segno di parto imminente). Sono immediatamente intervenuti il medico e gli infermieri del Pronto Soccorso e la Pediatra presente in Ospedale. Contemporaneamente è stato chiamato il ginecologo di turno.

-Alle 23.47 la donna ha dato alla luce una femmina di 4 kg.

-Alle 00.47, dopo essere state accuratamente visitate dalla pediatra e dal ginecologo, mamma e bimba, all’interno della termoculla, vengono caricate sull’ambulanza, assistiti dalla pediatria e da un infermiere, per essere accompagnati all’Ospedale Maggiore.

-Alle 01.31 la donna e la neonata, vengono accolte, dagli operatori del Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico dell’Ospedale Maggiore.