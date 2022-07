Colli, tragedia in piscina: bimba di due anni fuori pericolo

E' stata finalmente dichiarata fuori pericolo la bimba di due anni, protagonista del tragico episodio in via dei Sabbioni, sui colli bolognesi, il 30 giugno scorso.

La piccola aveva rischiato di annegare mentre era con la baby sitter 50enne che la accudiva e che potrebbe aver avuto un malore mentre erano nella piscina della villa ed è stata trasportata in codice di massima gravità all'ospedale Sant'Orsola dove è deceduta poche ore dopo.

Anche la bimba era stata ricoverata in condizioni serie, ma dopo alcuni giorni di prognosi riservata è stata dichiarata fuori pericolo.

L'esatta dinamica della tragedia non è ancora stata definitivamente chiarita dalla polizia intervenuta sul posto, non è quindi chiaro se la bimba sia caduta in piscina e la donna abbia tentato si salvarla oppure se si è trattato di un malore.