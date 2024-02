Bimba si allontana dal nido, arriva la polizia: "Sicurezza è priorità"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una bimba è sfuggita per pochi minuti al controllo degli operatori dell'asilo nido ed è uscita da sola dalla struttura. Grande lo spavento nonostante si sia svolto tutto velocemente e presto la piccina sia stata intercettata da un'educatrice. Per fortuna stava bene ed era serena. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine su richiesta dal personale della scuola.

E' il brutto episodio avvenuto in un nido di Bologna lo scorso mese di novembre. A riepilogarlo è l'assessore alla scuola del Comune felsineo, Daniele Ara, che con l'occasione affronta il tema sicurezza nelle strutture dell'infanzia.

Le misure adottate dopo la 'fuga' della piccina

"A fronte di un incidente isolato ma grave - Ara dettaglia ancora sull'accaduto - sono stati attivati due percorsi: il primo di natura disciplinare nei confronti del personale coinvolto nell'accaduto, che ha portato all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste in funzione delle responsabilità accertate, e il secondo, rivolto a tutto il personale del nido, di riflessione e di natura organizzativa, finalizzato ad attivare tutte le misure correttive, dal punto di vista della prevenzione e del miglioramento della sicurezza complessiva del servizio".

Non solo. Subito dopo l’episodio, si è implementata la sorveglianza all’ingresso del nido con una figura aggiuntiva, non prevista in organico, ed è stato sostituito l’impianto citofonico per migliorare il sistema di apertura e chiusura dei cancelli e far sì che siano sempre chiusi dopo l’ingresso o l’uscita dal nido. Tutti gli accessi al nido sono stati verificati e messi in sicurezza.

Tema sicurezza sul tavolo: verso il potenziamento dell'organico educatori nei nidi

"Per chi gestisce servizi per la prima infanzia - rimarca l'Assessore - la sicurezza delle bambine e dei bambini è la priorità assoluta. Il nido deve essere un luogo sicuro. Su questo, il lavoro di tutta la comunità professionale dei nostri servizi, ma anche dei tecnici che si occupano della costruzione e manutenzione delle strutture, è intenso e massima è l’attenzione di tutti e tutte noi".

E' anche in funzione di questa priorità che l'Amministrazione, da dicembre, ha in atto un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per la revisione dell’attuale modello organizzativo dei nidi comunali: "L’obiettivo - specifica Ara - è migliorare la qualità dei contesti educativi e quindi anche la sicurezza dei bambini e delle bambine e la proposta sul tavolo ha ad oggetto l’aumento del rapporto numerico educatori/bambini rispetto ai parametri regionali, che comporterà di fatto, a regime, un significativo potenziamento della dotazione organica delle educatrici e degli educatori impiegati nei nidi”.