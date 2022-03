Bimbo di due anni cade nel canale: paura al Navile

Era nel passeggino ed è caduto nel canale Navile un bimbo di due anni, ora ricoverato all'ospedale Maggiore. E' accaduto alle 10.30 di questa mattina in via della Beverara, e il piccolo era in compagnia della nonna 45enne e del loro cane.

Uno strattone improvviso del cane avrebbe cadere la donna e precipitare il passeggino con il bimbo nelle acque del canale. Momenti di panico e terrore, la 45enne ha dato immediatamente l'allarme e con l'aiuto di alcuni passanti recuperavano il bimbo. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha dato ausilio nei soccorsi, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco e all'ambulanza del 118 che ha immediatamente trasportato il piccolo al pronto soccorso del Maggiore in codice 2 (media gravità).

(foto archivio)