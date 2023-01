Bimbo di due anni cade dalla finestra, trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore

Tragedia sfiorata a Castel Bolognese, nel ravennate, dove ieri mattina un bimbo di appena due anni è volato giù da una finestra. Il piccino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ora ricoverato.

Da quanto ricostruisce RavennaToday, il fatto si è consumato intorno alle 11.30, per cause ancora in corso d'accertamento. Il bambino si trovava in un'abitazione nel centro storico, situata sulla via Emilia Interna, quando è caduto da una finestra da un'altezza di circa tre metri.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il bambino è stato portato all'ospedale Maggiore con codice di massima gravità. Per fare luce sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri di Faenza.

La vicenda ha richiamato alla memoria un evento simile avvenuto nel bolognese la scorsa primavera, nel quale era rimasto coinvolto un bimbo di 6 anni, volato giù dalla finestra dell'appartamento di famiglia, a Bentivoglio. Una tragedia sfiorata sulla quale erano state avviate delle indagini, ma fin da subito era stata chiarita la natura accidentale della caduta. Ad avvalorare la tesi il fatto che il piccolo stesse giocando vicino al davanzale prima di cadere nel vuoto, per circa 6 metri.