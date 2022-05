Precipita dalla finestra di casa, bimbo di un anno grave al Maggiore

Sono preoccupanti le condizioni del bimbo di appena un anno che questa mattina, intorno alle 10, è caduto dalla finestra della sua casa, una villetta a schiera in una zona residenziale di Soliera, nel modenese, come riporta Modena Today. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice 3 all'ospedale Maggiore di Bologna in eliambulanza e le lesioni riportate sarebbero gravi. Attualmente la prognosi è riservata ed è in pericolo di vita.

Da quanto si apprende, una residente avrebbe notato il corpo a terra nel cortile retrostante l'abitazione e chiamato i soccorsi, avvisando anche gli altri vicini.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carpi che hanno avviato i primi accertamenti sull'accaduto. Il bambino, unico figlio di una coppia italiana, si trovava in casa con la baby-sitter. Mentre il reparto scientifico sta eseguendo i rilievi, la baby-sitter è stata condotta in caserma per essere ascoltata dagli inquirenti circa la dinamica dei fatti.

(Foto archivio)