Bimbo di tre anni cade da un muretto: portato in ospedale

Un bimbo di tre anni è ricoverato in ospedale in seguito alle ferite riportate dopo una caduta da un muretto, mentre con la famiglia erano impegnati in un fine settimana fuori porta. E' successo ad Alto Reno Terme, sullì'Appennino bolognese. Il piccolo ora è ricoverato al Maggiore di Bologna in Rianimazione e con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nei pressi del santuario della madonna di Calvigi: il piccolo stava giocando con alcuni amichetti all'ora di pranzo, con i genitori poco distanti. Per ragioni sconosciute, durante i giochi con altri bambini, il piccolo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto da un muretto di cinta alto, nel suo punto più elevato, qualche metro.