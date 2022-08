Bimbo si chiude dentro l'auto con le chiavi: paura davanti a un nido

Le chiavi che in qualche modo rimangono dentro, e la chiusura che scatta. Attimi di apprensione ieri pomeriggio in zona San Donato per un bimbo di un anno e mezzo, rimasto chiuso dentro l'auto della genitore per alcuni interminabili minuti nella canicola agostana.

Il tutto si è consumato intorno alle 17:30. La donna, che era andato a prendere l'infante, si è accorta solo dopo la chiusura di non avere in possesso le sue chiavi. Immediato è stato l’allarme dato alla polizia. Due agenti hanno provato e infine sono riusciti ad aprire la portiera del mezzo, permettendo al bimbo di uscire e alla made di recuperare le chiavi, prima dell'arrivo dei pompieri. Il piccolo sta bene e non ha subito traumi, mentre qualche escoriazione ha riportato un agente.