Cade in cisterna di reflui: bimbo di un anno grave in ospedale

Lotta tra la vita e la morte un bimbo di 14 mesi, caduto dopo essere sfuggito alla guardia della bisnonna in una cisterna interrata di raccolta di reflui, non è chiaro se si tratti di acque grigie o di oli esausti. Il piccolo, trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale di Cona, avrebbe ingerito sostanze dopo essere caduto dentro il contenitore, salvato in extremis prima come riporta il Resto del Carlino di Ferrara- dalla bisnonna stessa che si è calata per cercare di sollevarlo e poi da alcuni operai che lavoravano l' a fianco.

Il tutto si è consumato in pochissimi minuti, ieri pomeriggio a Portomaggiore, nel ferrarese. Scenario della tragedia una ditta di gestione di lubrificanti e combustibili per autotrazione, a cui dirimpetto vi è l'abitazione di famiglia. Sul posto sono accorsi ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti.