Una malattia rara a 6 anni: 5 milioni dalla Regione per curare Marco negli USA

Non c'è tempo da perdere per un bimbo di 6 anni affetto da una malattia perossisomiale, una patologia rara. E così, una variazione di bilancio regionale assicura alla famiglia la cifra, altissima, per curarlo. A raccontare il caso di Marco (nome di fantasia) è l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini: "Quanto vale la vita di un bambino? Ha davvero un prezzo? Tra due anni potrebbe non esserci più." Scrive sui social. In maniera silenziosa, invisibile come un fantasma, una malattia rarissima, letale, lo accompagna fin dalla nascita, pronta a entrare in scena da un momento all’altro. E quel momento è arrivato.

La patologia di Marco

Marco, vive in Emilia-Romagna con la famiglia, e la sua patologia comporta la "demielinizzazione cerebrale", in pratica un assottigliamento dello strato che ricopre le fibre nervose, il cui esito è progressivo, rapido, e mortale nel giro di due anni dal momento in cui si manifesta" spiega l'assessore. .

Lo hanno scoperto casualmente un anno fa i suoi genitori, quando cioè lo zio aveva ricevuto l’esito di un esame per un fastidio al ginocchio ed è risultato positivo alla grande famiglia delle patologie perossisomiali "in forma lieve, senza ricadute significative sulla sua vita" continua Donini "ma le malattie perossisomiali possono manifestarsi anche in forme gravissime. Meglio verificare, così mi ha detto suo padre, durante il nostro incontro. E l’esito, purtroppo, è stato nefasto. Marco ha la patologia nella forma più aggressiva".

L'affannosa ricerca di una cura

I genitori sentono medici e ricercatori: "In due centri specializzati di Parigi e di Milano trovano la stessa indicazione: ci vorrebbe un donatore di cellule staminali ematopoietiche, ma di donatori compatibili non ce ne sono", racconta l'assessore.

E inoltre "non ci sono ancora sintomi della malattia, ma all’analisi strumentale iniziano a evidenziarsi i primi segni di progressione del danno neurologico cerebrale - quindi c'è una sola strada - la terapia con un farmaco prodotto e commercializzato da una casa farmaceutica statunitense. Si tratta di una sola infusione, una sacca del farmaco, una infusione da eseguire però tassativamente nell’ospedale privato della casa farmaceutica nel Massachusetts. L’infusione potrebbe assicurare la speranza di allungamento della vita di diversi anni. Questo dice la letteratura scientifica".

Cifra altissima

"In Regione Emilia-Romagna arriva la richiesta di supporto economico da parte della famiglia, perché i costi sono altissimi. Per l’infusione e per i giorni di degenza, infatti, ci vogliono 5 milioni di euro - racconta Donini - una cifra assolutamente inaffrontabile per la famiglia, per tutte le famiglie, salvo qualche rara eccezione. Convoco una riunione urgente all’assessorato e, naturalmente, indico la volontà di coprire le spese necessarie al trattamento, oltre che quelle per il ricovero".

Una malattia rara non compresa tra i Lea (Livelli essenziali di assistenza). "Non è una spesa che la sanità pubblica è obbligata a coprire - riferisce l'assessore - ma non mi sfiora mai il dubbio che la burocrazia possa prevalere sulla vita di un bambino. E quindi facciamo una variazione di bilancio per riuscire ad assicurare la cifra alla famiglia, che ora può guardare con più serenità al futuro".

Il viaggio negli Usa

Marco a giorni partirà per gli Stati Uniti e "nel frattempo, ci è stato comunicato che c’è un caso analogo al suo e che quello che era un bimbo, oggi è un ragazzo di 17 anni in piena salute - si rallegra l'assessore - con una vita normale, che ha fatto lo stesso trattamento 13 anni fa. In altre parole, funziona, e funziona molto più a lungo di quel che pensassimo al momento di decidere di stanziare l’ammontare necessario alla cura. In 13 anni la ricerca può fare passi da gigante e, speriamo, trovare anche una cura definitiva".

Sanità pubblica o solo per pochi?

"Vogliamo una sanità pubblica o una sanità riservata solo a chi se la può permettere? - rimarca - La sanità pubblica, che si confronta ogni giorno con le ristrettezze economiche per i tagli a cui è sottoposta, è la stessa sanità che assicura la speranza a una famiglia che non può affrontare cure dai costi inimmaginabili nel privato. Una scelta che rifaremmo altre volte, perché la vita non ha prezzo e perché è la nostra stessa Costituzione che ci chiede di garantire la salute. Un diritto, non un privilegio.

Ora che la ricerca, anche grazie all’avanzata dell’intelligenza artificiale, alle terapie geniche, alla medicina di precisione, sta facendo rapidissimi passi in avanti, si innalzerà vertiginosamente la capacità di individuare diagnosi sempre più puntuali - continua - anche per le malattie rare, e di terapie efficaci, ma costose. Non dobbiamo quindi farci trovare impreparati a dare risposta in termini di sanità pubblica. Ed è una sfida che si vince solo finanziando la sanità pubblica e universalistica. È una scelta di campo, da fare senza tentennamenti, perché parliamo, letteralmente, del destino della vita delle persone. Una sanità che non meriterebbe tutta questa fatica nel chiudere i propri bilanci in pareggio, dovrebbe essere la priorità dello Stato, al di là del colore politico dei Governi che ci sono e ci saranno".

"Di fronte a una scelta, lo rifaremmo"

"In Emilia - Romagna le cure innovative ci sono e vengono erogate anche se ogni anno si aumenta la spesa farmaceutica e di dispositivi medici di almeno duecento milioni - dichiara Donini - E se fossimo nuovamente di fronte alla scelta, per i nostri concittadini, di farci carico di reperire farmaci salvavita anche oltre oceano, lo faremmo senza indugio - avverte - Certamente chiederemo ancora ad Aifa di poter attingere al fondo per i farmaci per le malattie rare. La prima risposta è stata negativa, ma non disperiamo. Sicuramente ci batteremo per un sistema che non sia messo sotto scacco da parte delle grandi industrie farmaceutiche. Sicuramente faremo tutto questo, ma per prima cosa quel bambino deve poter prendere l’aereo per gli Stati Uniti. Ha un appuntamento con la vita" conclude Donini.