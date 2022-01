Bimbo morto a carnevale: in tre a processo

Si chiude con due rinvii a giudizio e con un terzo imputato che sarà processato con rito abbreviato, che dà diritto a uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna, l'udienza preliminare del procedimento sulla morte di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo caduto e travolto da un carro di Carnevale il 5 marzo 2019 in via Indipendenza a Bologna, e morto il giorno dopo in ospedale.

Il gup bolognese Claudio Paris ha quindi accolto le richieste della Procura per quanto riguarda la madre del bambino, che era salita sul carro con lui, e l'ingegnere che aveva rilasciato il certificato di collaudo, rinviando entrambi a giudizio per omicidio colposo.

Sulla vicenda, inoltre, è ancora pendente un altro fascicolo, nato da un esposto della famiglia del bambino, in cui si chiedeva di indagare sulle responsabilità del Comitato delle manifestazioni petroniane, che organizzò l'evento, e di approfondire quelle eventuali del Comune.

Di quel fascicolo la Procura ha già chiesto per due volte l'archiviazione, scontrandosi in entrambi i casi con l'opposizione dei familiari. La prima volta il gip Domenico Panza decise di non archiviare l'indagine, e a fine fabbraio si discuterà della seconda richiesta di archiviazione avanzata dai pm. (Ama/Dire)