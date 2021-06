Bimbo morto in ospedale: fissati i funerali nel paese

Saranno celebrati lunedì 28 giugno 2021, alle ore 15.30, nella chiesa in centro a Gambettola, i funerali del piccolo Diego Georgiev, il bimbo di poco meno di due anni (li avrebbe compiuti il 24 luglio) deceduto all’improvviso venerdì 18 giugno scorso all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il piccolo era stato trasferito nel nosocomio bolognese dal Bufalini di Cesena, dopo un aggravamento delle sue condizioni, nell’estremo tentativo di salvarlo. Lunedì la comunità potra dare l'estremo saluito a Diego e stare vicino a mamma Vanya, a papà Angel e ai nonni Dobri, Iordanca e Vasco.

Le circostanze del decesso però sono da chiarire: l'esposto, presentato dallo studio legale 3A per conto dei genitori, ha portato all'apertura di un fascicolo in procura senza indagati ma con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, istruita dal pm Marco Forte.

Bimbo morto in ospedale: effettuata l'autopsia

Intanto, venerdì è stata disposta l'autopsia sul corpo del bimbo, poi restituito alla famiglia. Il consulente tecnico medico legale nominato dal magistrato, avrebbe in effetti rilevato la presenza di una miocardite, "ma per sapere esattamente cosa sia successo e se, con una diversa condotta da parte dei medici che l’hanno avuto in cura, il bambino si sarebbe potuto salvare, bisognerà attendere i risultati degli esami sui campioni prelevati e il vaglio di tutte le cartelle cliniche acquisite dal Ctu" fa sapere lo studio legale in una nota..

Lunedì pomeriggio ci sarà tutto il paese per dare l’ultimo saluto al piccolo, la cui morte ha destato profonda commozione, e per manifestare la propria vicinanza e il proprio cordoglio a mamma Vanya, a papà Angel e ai nonni Dobri, Iordanca e Vasco: una famiglia di origine bulgara ma da tanti anni in Italia e ben inserita nella comunità, i genitori sono cittadini italiani e Diego era nato a Cesena. Ci saranno anche i suoi piccoli compagni, con i loro genitori e con le maestre, dell’asilo nido di Gambettola che Diego aveva frequentato, felice e sorridente, fino a pochi giorni prima del dramma.