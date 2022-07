Bimbo di 7 anni solo in strada: soccorso dai passanti

Lo hanno visto spaventato e hanno chiamato i carabinieri. C'è un lieto fine per un bimbo di 7 anni che sabato mattina è stato notato vagare da solo in strada nel quartiere San Ruffillo.

Una volta contattati i genitori, i militari hanno ricostruito l'accaduto: il piccolo sarebbe dovuto salire sul camper guidato dal papà, ma all'ultimo momento aveva scelto di andare con la mamma che li avrebbe seguiti in auto.

In pratica, il babbo credeva che il bimbo fosse al sicuro ed è partito, ma purtroppo la mamma li aveva anticipati, quindi è rimasto in strada. Notato dai passanti, è arrivata la chiamata al 112 e i genitori, che fortunatamente non avevano percorso tanta strada, sono tornati indietro.

Dell'episodio è stata informata la Procura dei minori, anche se non ci sarebbero gli estremi per contestare un reato.

A fine giugno, un bimbo di 6 anni era stato preso in custodia dalla polizia in zona Massarenti. Anche in questo caso a chiamare le forze dell'ordine erano stati i passanti che lo avevano visto vagare senza meta. Si è poi scoperto che il minore abita con la mamma ed era stato affidato alla badante 64enne che, a sua volta, assiste anche la nonna. Si era allontanata per fare la spesa, così il bimbo era uscito e evidentemente si era perso. La donna è stata indagata per abbandono di minore.

