Bimbo di 3 anni ustionato: era solo in casa con i fratellini

I genitori li avevano affidati al figlio 14enne che però era uscito di casa e il minore, un bimbo di tre anni si è ustionato. E' accaduto nel quartiere Navile, nell'abitazione di una coppia di cittadini senegalesi con quattro figli.

I genitori erano andati a lavoro, confidando nel figlio maggiore, ma le cose sono andate diversamente, quindi una bimba di 9, un bimbo di 6 e il più piccolo di 3 sono rimasti soli in casa.

Sul posto è intervenuta la Polizia che è stata allertata dai sanitari del 118, arrivati sul posto per medicare la gamba del più piccolo dei fratellini. Il bimbo è stato trasportato al Sant'Orsola in codice 2 per un'ustione provocata dall'acqua bollente, che fortunatamente non sembrerebbe grave.

I genitori sono stati denunciati per abbandono di minori e sono stati informati i servizi sociali.