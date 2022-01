Fallimento Bio-On: su bancarotta udienza rinviata a febbraio

Braccio di ferro anche oggi tra accusa e difesa all'udienza preliminare in corso a Bologna, davanti al gup Domenico Panza nell'aula bunker del carcere della Dozza, per gli ex vertici della società Bio-On.

Si tratta dell'ex startup 'unicorno' di Castel San Pietro Terme, fallita il 19 dicembre 2019 dopo le indagini innescate da un attacco del fondo Usa Quintessential: in tutto sono 10 gli imputati, accusati a vario titolo fin qui di manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali, tra cui alcuni dei vertici aziendali guidati da Marco Astorri, fondatore ed ex presidente Bio-On.

Si è ripartiti oggi dopo l'udienza del 6 dicembre, alla quale il procuratore aggiunto Francesco Caleca e il pm Michele Martorelli avevano chiesto di cambiare il capo d'imputazione: a fianco della manipolazione di mercato, in primis vogliono contestare a ex vertici, amministratori, sindaci e revisori l'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, legata alle false comunicazioni sociali che avrebbero portato a polverizzare il capitale sociale dell'ex società della bioplastica.

All'udienza di oggi, tecnica e di fatto interlocutoria, i pm hanno chiesto di discutere la loro proposta di modifica, incrociando però l'opposizione dei legali degli imputati: l'avvocato di Astorri Tommaso Guerini, e diversi colleghi insieme a lui, ha rilevato in particolare come non si potesse in questa fase dell'udienza preliminare procedere eventualmente con la modifica dei capi proprio perché non è ancora stata sciolta la vicenda della costituzione delle parti civili, che numericamente sono salite a quota un migliaio di richieste a ottobre.

Dopo una camera di consiglio, il giudice oggi si è pronunciato a favore dell'eccezione e ha fatto discutere sull'ammissibilità delle stesse parti civili, riservandosi una decisione al proseguimento dell'udienza il prossimo 28 febbraio. Nel calendario, inoltre, sono già segnate anche le udienze del 14 marzo e del 21 marzo. (Lud/ Dire)