Biscotti alla marijuana dallo sconosciuto: coppia finisce in ospedale

Ha riferito ai Carabinieri di aver mangiato dei biscotti alla marijuana il giovane universitario di Mordano finito in ospedale insieme alla fidanzata minorenne e denunciato dai militari.

Uscendo da un negozio di libri di Bologna in cui si era recato per comprare dei testi universitari, avrebbe acquistato i biscotti da uno sconosciuto per poi consumarli insieme alla fidanzata minorenne. Entrambi erano finiti all’ospedale per dolori gastrointestinali.

Fortunatamente, i due fidanzati, visitati dai sanitari del 118, non hanno riportato danni.

Qualche giorno fa, due ventenni, entrambi studenti universitari, sono stati denunciati dopo che un cane anti-droga ha scovato alcune piante di marijuana in cantina.