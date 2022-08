Disperso nel Po durante la pesca, 27enne trovato morto

E' stato trovato senza vita il corpo di Mihai Darius Blai, 27 anni, cittadino rumeno ma da tempo residente a Mordano, nell'imolese. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto lungo il corso del Po, diversi chilometri più a valle ma sempre nel tratto rovigiano del grande fiume, dai sommozzatori dei vigili del fuoco durante le ricerche scattate sin dalla domenica pomeriggio scorsa.

Il giovane infatti sabato era in compagnia di amici per una campagna di pesca notturna con la canna. Isolatosi dal gruppo, di lui si erano perse le tracce: con tutta probabilità, si ipotizza, nel tentativo di cercare un punto migliore per pescare, il 27enne è stato risucchiato dal fiume, a tratti ancora profondo e melmoso nonostante la siccità in atto.