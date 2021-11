Blitz antidroga al Porto, Lepore: "Arresti importantissimi, ora riqualifichiamo il complesso"

Un "importantissimo risultato". E' il commento del sindaco Matteo Lepore all'operazione antidroga di questa mattina, dove i carabinieri hanno eseguito undici misure cautelari per una rete di spaccio di cocaina, nell'area tra via Malvasia, dello Scalo, Casarini e Porta San Felice.

"A settembre -spiega il primo cittadino- ero andato alle ‘popolarissime’ di via dello Scalo e Malvasia, denunciando una grave situazione di tensione per la popolazione. Da troppo tempo violenza, spaccio e trascuratezza stavano colpendo quotidianamente la vita di circa 400 famiglie. Con gli arresti di oggi le istituzioni lanciano un segnale forte, chiaro e necessario". Lepore, che ringrazia l'Arma per il lavoro, torna sul progetto di ristrutturazione del comparto. "I lavori sono già partiti, per 5 milioni di euro: serviranno per recuperare i caseggiati e i cortili del rione popolare, abbattendo una volta per tutte la vecchia palestra diroccata nel cuore del quadrilatero".