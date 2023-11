Al grido di "Palestina libera" e stringendo in mano una grande bandiera con i colori del popolo palestinese, un gruppo di studenti e studentesse universitari ha fatto incursione all'interno del Rettorato dell'Alma Mater in via Zamboni 33. Il presidio, organizzato dal collettivo "Giovani e Palestina" e il Collettivo Universitario Autonomo, è stato organizzato per chiedere all'Università di schierarsi a favore del cessate il fuoco e la tregua della guerra tra lo Stato di Israele e il popolo palestinese che da oltre un mese sta devastando la Striscia di Gaza. I manifestanti si sono radunati sotto le finestre delle aulee del Rettorato, dove dalla mattina si sta svolgendo l'assemblea del Senato accademico e la discussione di una mozione per la pace firmata da circa seicento docenti e funzionari dell'Unibo e presentata dalla delegazione.

"Chiediamo che il Magnifico Rettore metta fine alla posizione di non neutralità dell'ateneo - dice Alessia, studentessa e membro di 'Giovani e Palestina' - e si schieri al fianco dei civili palestinesi che in questo momento sono vittime del colonialismo israeliano. La mozione che presentiamo oggi è il segno che tra studenti e docenti universitari si è creato un fronte comune per il cessate il fuoco: l'accademia ha preso una posizione che non può non essere ascoltata".

"Pulizia etnica e colonialismo, neutralità è complicità" si legge in uno striscione esposto dai membri del Collettivo Universitario Autonomo in testa al corteo che, dopo il primo sit-in fuori dall'edificio, si è spinto in modo pacifico dentro il corridoio al piano terra fino ai chiostri interni. Insieme agli studenti, al presidio partecipano anche alcuni docenti dell'università firmatari della mozione. Uno dei primi a lanciare l'appello per la pace è stato Lorenzo Pezzani, professore del Dipartimento delle Arti: "Abbiamo firmato perché troviamo intollerabile il silenzio dell'ateneo verso la guerra in Medio Oriente - spiega -. L'università ha anche un ruolo fondamentale nel promuovere i principi di umanità che sono alla base di questa nostra richiesta. Speriamo che la nostra mozione venga accolta e che finalmente l'Alma Mater diventi parte attiva nel raggiungimento della pace. E se la richiesta passerà in Senato siamo pronti a continuare la nostra protesta".