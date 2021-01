Blitz a sede sindacato Ugl: Procura manda a processo 10 attivisti di Riders Union

Citazione diretta a giudizio: se accolta non si passerà per l'udienza preliminare. A settembre l'irruzione dei ciclofattorini nella sede del sindacato di destra, al tempo imbufaliti per la recente firma del cosiddetto 'contratto-pirata' del settore