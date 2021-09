Bloccata in panne nel sottopassaggio allagato, donna portata in salvo dai Carabinieri

E' successo intorno alle 14 in via del Triumvirato, durante la fase più acuta dell'acquazzone che ha colpito Bologna. La 48enne è stata soccorsa e sta bene

/ Via del Triumvirato

Una donna di 48 anni è rimasta bloccata con la sua auto in panne nei pressi del sottopasso di via del Triumvirato durante la fase più violenta della pioggia caduta nel primo pomeriggio di oggi su Bologna. Il suo veicolo era fermo e circondato dalle acque, oltre che parzialmente allagata anche nell'abitacolo.

La signora, scattato l'allarme, è stata estratta illesa dall'equipaggio CC RMB: sta bene e ha subito solo un forte spavento. Ha ringraziato i militari e non ha ritenuto opportuno sottoporsi a cure mediche. In atto le operazioni di recupero del mezzo in panne.