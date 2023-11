Blitz Ultima Generazione: "Il fatto non sussiste", il processo non si farà

Andranno alla sbarra il 30 novembre gli attivisti di Ultima Generazione che nelle scorse settimane hanno attuato i blocchi stradali in varie città, Bologna compresa, ma da Firenze arriva la decisione di un giudice: il processò non ci sarà perchè "il fatto non sussiste". Nel capoluogo toscano, a luglio del 2022, si erano incollati alla vetrata di protezione della Primavera di Botticelli agli Uffizi, quindi avrebbero dovuto rispondere di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, fino a 5 anni di carcere.

Un blitz simile a quello del dicembre scorso alla Pinacoteca di Bologna, quando, sulla scia dell'alluvione di Ischia (novembre 2022) che ha fatto 12 morti e centinaia di sfollati, avevano inscenato una protesta "contro l’inazione del Governo italiano riguardo alla crisi climatica". Di fronte alla parete su cui è affisso il dipinto "La strage degli innocenti" di Guido Reni, si erano versati addosso un liquido rosso, rappresentazione del sangue delle vittime innocenti del collasso climatico.

La decisione del giudice di Firenze

Mentre il Governo ha varato il pacchetto sicurezza trasformando la sanzione amministrativa a carico di chi impedisce la libera circolazione, in vero e proprio reato, la decisione, riportata dai colleghi di Firenze Today, potrebbe cambiare le sorti di altri processi a carico del gruppo, come quello, appunto di Bologna: "In parte ce lo aspettavamo – ha detto Francesca Trasatti, una degli avvocati dei ragazzi che erano imputati - perché dal punto di vista giuridico è una decisione assolutamente corretta. Non si terrà il processo perché il fatto che contestava l'accusa non sussiste. Possiamo dire che anche per il futuro si dovrà valutare più attentamente se le condotte che vengono poste in essere, rientrano nel più ampio alveo della manifestazione libera del pensiero piuttosto che un reato come oggi è stato formalmente sancito. Poi ogni processo è deciso dal giudice che ha il fascicolo sulla scrivania però certamente è un buon segnale".

I blocchi a Bologna

Il 2 novembre scorso, gli attivisti avevano bloccato il traffico sulla tangenziale, il 30 ottobre i viali all'altezza di porta Mascarella.

Tre arresti e un processo per direttissima per gli attivisti di "Ultima Generazione", il gruppo ambientalista che chiede un Fondo Riparazione per far fronte alle emergenze delle calamità provocate dal cambiamento climatico, che hanno bloccato, prima i viali, e due giorni fa la tangenziale di Bologna, arrivando a cementarsi le mani sull'asfalto.

Tre manifestanti stati arrestati per violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio aggravata in quanto ritenuti promotori di questa azione e di aver preso parte a precedenti azioni. La prima udienza del processo è stata fissata al 30 novembre, ma il giudice ha stabilito per tre manifestanti la misura cautelare il divieto di dimora e l’obbligo di firma in Questura.

Otto sono i denunciati per interruzione di pubblico servizio/violenza privata/omesso preavviso di manifestazione, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento in concorso.