Blocchi del traffico Ultima Generazione, tre a processo: parte la raccolta fondi

Tre arresti e un processo per direttissima per gli attivisti di "Ultima Generazione", il gruppo ambientalista che chiede un Fondo Riparazione per far fronte alle emergenze delle calamità provocate dal cambiamento climatico, che hanno bloccato, prima i viali, e due giorni fa la tangenziale di Bologna, arrivando a cementarsi le mani sull'asfalto.

Tre manifestanti stati arrestati per violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio aggravata in quanto ritenuti promotori di questa azione e di aver preso parte a precedenti azioni. La prima udienza del processo è stata fissata al 30 novembre, ma il giudice ha stabilito per tre manifestanti la misura cautelare il divieto di dimora e l’obbligo di firma in Questura: "Mentre ci processavano, tantissime città italiane erano sott’acqua", scrivono facendo riferimento alle alluvioni degli ultimi giorni. Intanto sul sito è stata avviata una raccolta fondi per sostenere le spese processuali.

Otto sono i denunciati per interruzione di pubblico servizio/violenza privata/omesso preavviso di manifestazione, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento in concorso.

Ieri, si è svolto un presidio davanti al Tribunale e alla Questura di Bologna e "per autodenunciarsi come gesto di solidarietà nei confronti di Mida, Silvia ed Ettore, ma non è stato possibile farlo", fanno sapere gli attivisti sui social. I tre indagati "sanno di essere dalla parte giusta della storia e che questo non li fermerà, perché processare dei cittadini che chiedono giustizia non fermerà il collasso climatico".