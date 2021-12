Il b&b dei ragazzi con sindrome di Down compie un anno: "Esempio di inclusione, da Bologna hanno fatto scuola"

Un anno fa, il 1°dicembre 2020, con una conferenza stampa fatta da una finestra di via Saragozza (causa pandemia), l’annuncio di un progetto prezioso e speciale: un bed and breakfast gestito da ragazzi con sindrome di Down nel centro di Bologna. Una grande sfida nata dai percorsi di autonomia di Associazione di Idee con l’obiettivo di promuovere l’idea di inclusione.

Ebbene, a 12 mesi dall’inaugurazione e passando per zone rosse, arancioni, gialle e bianche, il bilancio è positivo e le recensioni degli ospiti tutte ottime: "Le stelline che ci danno più gioia non sono tanto quelle dei feedback (anche se ci fanno tanto piacere!) quanto i percorsi, le competenze e le esperienze che i ragazzi sono riusciti a raccogliere lavorando sodo a questo progetto. - spiega Rosanna De Sanctis, presidente dell’associazione e psicologa - Imparare a gestire un appartamento, a pulire e preparare la casa per i nuovi ospiti, accoglierli al meglio e fare in modo che ogni soggiorno vada alla perfezione".

Un po’ di numeri: un anno su Airbnb e Booking

Da dicembre 2020 al 3 dicembre 2021 gli ospiti Airbnb sono stati 37, con 8 prenotazioni cancellate. Quelli venuti da più lontano arrivavano da Spagna e Germania. Sulla piattaforma Booking da maggio 2020 al 3 dicembre 2021 si contano 22 ospiti e 23 cancellazioni. Provenienze più distanti Germania, Paesi Bassi e Ucraina. E' andata molto bene nonostante la pandemia (diverse le cancellazioni) ma questo successo Giovanni, Agnese ed Elena se lo aspettavano? "Sì, lo sapevo che sarebbe andata bene - dice Giovanni Brischetta - perchè questo era un bel sogno".

Recensioni a 5 stelle: "Felici di aver sostenuto l'associazione"

“Appartamento curato, pulito e ben attrezzato. Posizione perfetta, a poca distanza dal centro. La strada è un pò trafficata quindi non adatto per chi cerca silenzio assoluto! per il resto lo consiglio vivamente a chiunque cerchi un alloggio a Bologna da cui potersi muovere a piedi in tutta sicurezza e comodità”: questo il tenore dei feedback lasciati dagli ospiti ai ragazzi del b&b.

“Appartamento delizioso dotato di ogni comfort. Ci siamo trovati benissimo. Il progetto portato avanti dall’associazione è molto bello. Torneremo sicuramente”. E ancora: “Struttura pulita e davvero accogliente. Il punto è perfetto e il monolocale ha davvero tutto ciò che serve. Lo staff è stato davvero gentile e disponibile”.

Chi ha coordinato ogni fase di questo percorso impegnativo? Oltre a Rosanna De Sanctis, ci sono Giacomo Busi, progettista e responsabile delle attività educative e Benedetta Bozicevic, educatrice professionale. E i ragazzi che hanno gestito il b&b sono Giovanni Brischetta, Agnese Sgarzi ed Elena Roda.

L’appartamento Via delle Idee è prenotabile sulla piattaforma Airbnb e su booking. L’alloggio è situato al primo piano di un palazzo storico di via Saragozza, a una decina di minuti a piedi da Piazza Maggiore e dalle Due Torri e praticamente di fronte a Casa delle Idee. I fondi raccolti dall’attività di hosting servono a sostenere l’associazione per garantire il proseguimento delle attività in essere e per sviluppare nuovi progetti dedicati a soggetti con fragilità.