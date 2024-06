Le bodycam sui treni servono davvero? Ecco cosa abbiamo scoperto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bodycam utile a contrastare le violenze sui mezzi pubblici o “addirittura controproducente” su treni e in stazioni diventate “terra di nessuno”? I 30 capitreno coinvolti nella sperimentazione, avviata da Trenitalia Tper in Emilia-Romagna lo scorso 1 marzo, non sanno ancora dare “una risposta precisa” né univoca a queste domande.

Se per alcuni indossare una telecamera è un deterrente efficace contro eventuali atti di violenza da parte di passeggeri fuori controllo, per altri “avviare la registrazione davanti ad una persona agitata e arrabbiata, rischia perfino di fare peggio”. Ma qual è realmente la situazione sui treni locali?

Più episodi di violenza sui treni locali dopo il Covid

Le bodycam sono state fortemente volute dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dai sindacati e dall’azienda. Dopo il via libera dell’Emilia-Romagna, anche altre Regioni, a partire dall’Alto Adige, hanno deciso di adottarle per aiutare i controllori impegnati sui mezzi pubblici e cercare di limitare le aggressioni.

Le violenze dopo il Covid, si sono moltiplicate. Gli episodi di violenza come questo, avvenuti a bordo dei treni di Trenitalia Tper e denunciati dai capitreno sono stati 20 nel 2020 e sono saliti a 62 nel 2021. Il record si è raggiunto nel 2022 con 82 casi e nel 2023 le denunce sono state 66.

È recente la notizia di un passeggero che ha minacciato con una pistola la capotreno e le altre persone che viaggiavano sua carrozza, ferma nella stazione di Reggio Emilia. L’arma è risultata poi una scacciacani, copia perfetta di una Beretta vera. Ma la paura per tutti presenti è stata autentica.

Solo la punta dell'iceberg

I dati sulle denunce dei capi treno sono solo la punta dell'iceberg di una situazione ben più articolata. Nel 2023 sono state 251.000 le persone controllate, 67 gli arrestati e 1.486 gli indagati dopo i controlli della Polizia ferroviaria.

Sono stati numerosi anche i sequestri: 89 di armi - di cui una da fuoco, 64 da taglio e 24 improprie - e di droga, in particolare 273 grammi di cannabis, 111 grammi di cocaina, 109 grammi di eroina, 234 grammi di oppiacei e 10 grammi di droghe sintetiche.

Durante l’anno sono state impiegate 14.385 pattuglie in stazione e 1.534 a bordo treno. Sono stati controllati complessivamente 2.626 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 694 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Gli interventi nelle stazioni

Numerosi sono anche gli interventi della Polfer nelle stazioni. Nel 2023 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato 541 minori scomparsi. Tante le storie a lieto fine e diversi i salvataggi, sia di viaggiatori sia di persone colte da malore o aspiranti suicidi.

A Bologna nel mese di marzo dello scorso anno gli agenti della Polfer hanno rintracciato un bambino di 11 anni, originario dell’Arabia Saudita che, forse spinto dalla curiosità, è sceso autonomamente dal treno Frecciarossa Lecce-Torino durante la breve sosta nella stazione di Bologna Centrale. I poliziotti hanno prima accolto il bambino nei propri uffici e poi, nonostante le difficoltà linguistiche, sono riusciti a rintracciare la mamma a bordo treno la quale, tornata in fretta a Bologna, ha così potuto riabbracciare il figlio.

Poco prima di Natale, inoltre, è stata evitata una tragedia. Un uomo si era volontariamente seduto a cavalcioni sui binari con l’intenzione di togliersi la vita. Una pattuglia dell'operazione 'Strade Sicure' non ha esitato a scendere dalla banchina e trasportare di peso l’aspirante suicida fuori dalla sede ferroviaria, proprio mentre a poche decine di metri si materializzava la figura di un treno Intercity.

Bilancio positivo per Trenitalia Tper

In au quadro così compresso anche le bodycam per i capitreno possono aiutare. “La sperimentazione delle bodycam da parte dei primi 30 capitreno di Trenitalia Tper, avviata lo scorso 1 marzo, sta dando i risultati attesi – fa sapere l'azienda - . Ad oggi sono solo 5 i casi in cui è stato necessario attivare la registrazione, a dimostrazione che già indossare le bodycam ha un effetto deterrente rispetto ad eventuali comportamenti aggressivi”.

“L'introduzione delle bodycam si aggiunge alle numerose azioni già intraprese per la sicurezza del viaggio, non ultima la videosorveglianza live a bordo treno”, aggiunge Trenitalia Tper, che punta alla “serenità e sicurezza sul lavoro” sia per i dipendenti sia per i passeggeri. Ma è sufficiente?

Sindacati favorevoli alla misura

Positivo è anche il bilancio dei sindacati. Per Aldo Cosenza, segretario generale della Fit Cisl Emilia-Romagna, “il 70% dei 30 capitreno che utilizzano la bodycam la ritengono un deterrente molto utile, mentre l’altro 30% ancora non si è espresso con chiarezza”. Favorevoli all'iniziativa anceh la Cgil e la Cisl. Il report con un primo bilancio ufficiale della sperimentazione, tuttavia, arriverà solo a 6 mesi dall’avvio del progetto.

Preoccupazione e scetticismo tra i capitreno

“La bodycam è troppo pesante da indossare già con la divisa invernale di Trenitalia Tper, figuriamoci d’estate, quando si indossa solo la camicia. È un ulteriore peso che dobbiamo caricarci, oltre al borsello”, racconta a BolognaToday uno dei dipendenti di Trenitalia Tper che ha provato il nuovo device. Senza contare che “l’aggancio magnetico che utilizziamo, e in teoria è il più sicuro, comunque si stacca se qualcuno ti urta”, prosegue.

Una collega, invece, ritiene addirittura che “accendere la bodycam, normalmente è in stand by, quando c’è una situazione di tensione, possa essere controproducente”. La ragione? “Se una persona ha cattive intenzioni, è agitata, con una telecamera accesa davanti alla faccia può reagire perfino peggio – osserva - . Senza contare che nei treni più recenti ci sono i circuiti di video sorveglianza e chi ha comportamenti strani o commette reati sa di essere filmato. Indossare la bodycam, quindi, cosa cambia? Non ferma certamente chi ci minaccia con un coltello o con una pistola”.

“Le bodycam rischiano di essere controproducenti”, taglia corto un terzo collega, che descrive le stazioni come una “terra di nessuno”. “Non capisco perché se si deve salire in aereo, entrare al museo o in alcune biblioteche si passa sotto al metal detector – prosegue – mentre si può salire sui treni liberamente, senza alcun controllo particolare”.

Altri dipendenti di Tper, invece, ritengono le bodycam "utilissime" e auspicano che presto siano a disposizione di tutto il personale, non solo dei capi treno dei convogli regionali.

Ausilio per la sicurezza ma anche per le pari opportunità

La misura delle bodycam è solo una delle tante iniziative per cercare di innalzare il livello di sicurezza sui mezzi pubblici e dare la possibilità a tutti i dipendenti di Tper di svolgere i diversi tipi di lavoro all’interno dell’azienda.

Le Segreterie Emilia-Romagna di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Trasporti hanno firmato di recente un protocollo di intesa sul contrasto a discriminazioni, violenza e molestie di genere, insieme alla promozione di politiche inclusive e tutela della salute e sicurezza delle persone con Trenitalia Tper.

"Un impegno comune per rispondere anche alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita/ lavoro, a realizzare interventi formativi e campagne di sensibilizzazione su mobbing, condotte mobbizzanti, violenze e molestie di genere in ambito lavorativo, a prevenire le molestie sessuali attraverso una formazione specifica. Riaffermando il ruolo centrale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), commenta su Facebbok il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Il lavoro è prima di ogni cosa dignità. Questa intesa, nella regione del Patto per il Lavoro e per il Clima siglato con tutte le parti sociali, va nella direzione giusta".

“Abbiamo firmato un protocollo molto innovativo per l’inclusione di genere che dà la possibilità soprattutto alle donne di fare gli stessi lavori degli uomini - spiega Aldo Cosenza della Fit Cisl - . Ad esempio, per quanto riguarda i macchinisti, è stato abbattuto il vincolo di un diploma specifico. Può essere assunto anche chi ha frequentato il liceo se supera la selezione”.

“Questo protocollo va verso la sicurezza del lavoro, aumenta le ore di formazione e dà più spazio per i lavoratori - aggiunge - e ha istituito un tavolo permanente per monitorare le inclusioni di genere all’interno di Trenitalia Tper”. L’auspicio è che dopo Trenitalia Tper anche altre aziende dell’Emilia-Romagna decidano di “adottare protocolli per combattere il mobbing e tutte le forme di violenza sui luoghi di lavoro”.