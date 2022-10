Caro energia, su le bollette anche per il Comune: in arrivo stangata da 30-40 milioni

Una stangata da 30-40 milioni. Questo l'aumento delle bollette che si prospetta per il Comune di Bologna sull'anno prossimo secondo le prime stime. Denari da spendere "che dovremo trovare, perchè il Governo questi soldi non ce li dà, fino a prova contraria". E come li si troveranno? "Facendo alcuni tagli", anche, "ma la mia intenzione- assicura il sindaco Matteo Lepore- non è di alzare la pressione fiscale e non alzare le tariffe".

Piuttosto le risorse che mancano dovranno arrivare da "una lotta serrata all'evasione fiscale. Siamo il Comune che raccoglie più risorse" andando a stanare i furbi, "e grazie a questo recupero saremo in grado di approvare il bilancio" salvando i servizi. Tuttavia, avverte Lepore ospite di "Dentro la città" di Trc, "i bolognesi devono sapere che solo sulla scuola, l'aumento dell'inflazione e le bollette costano nove milioni di euro in più. Nove milioni per dare da mangiare ai nostri figli nelle scuole e tenere aperti i servizi sono davvero tanti soldi". Risorse che in un contesto diverso potrebbero servire ad aprire nuovi servizi ed attività.

"E questo dispiace davvero". Per cui Lepore torna a sollecitare l'accordo sul tetto del gas con un intervento in questo senso del Governo. Così come chiede che il tesoretto che Mario Draghi lascia in eredità a Giorgia Meloni sia usato per aumentare i salari e "aiutare le città.

Perchè se le città devono scegliere tra pagare la luce o garantire l'educazione per i bambini disabili a scuola" si arriva ad un bivio davvero rischioso. "Se come sindaci siamo costretti dalla Corte dei conti a pagare le bollette o a tagliare le ore di educazione a scuola, questa scelta diventa davvero atroce".

Il Comune di Bologna non rischia di doversi trovare davanti a drastici aut aut tra luce e servizi, "perchè ha un bilancio robusto, ma tanti piccoli e medi Comuni non hanno questa possibilità. Quindi- afferma Lepore- noi lotteremo e salvaguarderemo i servizi ma il prossimo Governo dovrà avere nei Comuni interlocutori molto attenti e dovrà dare l'attenzione che serve perchè non tagliano i servizi, sennò saranno i cittadini e le imprese a pagare e non possiamo permettercelo". (Mac/ Dire)