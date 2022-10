Se risparmiare non basta. La (singolare) protesta del forno Molino Urbano | VIDEO

Si preannuncia un inverno rigido, e non solo per le temperature. Il caro energia è un argomento che spaventa tantissime persone e, tra le più colpite, ci sono sicuramente le piccole aziende e gli esercizi di quartiere. Come il Molino Urbano di Oberdan Cappa. Passato da produttore e manager musicale a fornaio, nel 2015 Oberdan apre il suo forno in via XXI Aprile 1945, in zona Saragozza. L'attività va bene, i clienti sono contenti e Oberdan anche. Ma nessuna attività di questo tipo, seppur in salute, può reggere l'urto di spese che, negli ultimi due anni, sono quasi quadruplicate. "La protesta nasce dalla mia voglia di fare qualcosa - dice Oberdan a Bologna Today - per cercare di sensibilizzare i cittadini. Se i miei clienti arrivano in panificio e vedono il pane che passa da cinque a sette euro ovviamente si chiedono il perché. E a loro devo dare delle risposte. Tutto questo è dovuto agli aumenti che si sono verificati già prima dello scoppio della guerra. Con tutte queste spese una piccola azienda non può farcela. Io ho adottato alcuni palliativi: di tre frigoriferi ne uso uno solo, ho spento l'insegna e uso la luce al minimo, così come il forno. Ma non basta".

Pane gratis in protesta

Così Oberdan ha pensato ad un modo per provare ad accendere la sensibilità delle persone e dell'amministrazione sul tema: regalare il pane. Mercoledì 19 ottobre alle ore 11, infatti, il Molino Urbano regalerà i suoi prodotti a chiunque lo vorrà: "Io il prossimo 19 ottobre regalerò il pane alle persone - dice Oberdan -, preferisco. Piuttosto che pagare le bollette regalo il pane. Ci sono le rateizzazioni, sì, ma non sono state annullate. Io comunque dovrò pagarle ed è assurdo".