Coronavirus, bollettino 10 settembre: 153 casi nel bolognese, scende l'incidenza

617 casi in più rispetto a ieri e 143 a Bologna (+ 10 del Circondario imolese), su un totale di 29.777 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,1%).

Dei 617 nuovi contagiati, 220 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 240 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 340 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,8 anni.

Sui 220 asintomatici, 133 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 58 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con i test pre-ricovero. Per 24 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.858 tamponi molecolari, per un totale di 5.626.842. A questi si aggiungono anche 18.919 tamponi antigenici rapidi.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati province

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 143 nuovi casi, seguita da Modena (114). Poi Rimini (70), Parma (64), Piacenza (48) e Cesena (44). Quindi Reggio Emilia (38), Ravenna (37), Ferrara (27) e infine, Forlì (22) e il Circondario Imolese (10).

Tra i 143 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 115 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 9 sono stati individuati attraverso le attività di contact-tracing, 7 casi mediante i test per categoria, 2 casi attraverso i test pre-ricovero, mentre per 10 casi sono in corso le indagini epidemiologiche. Tra i 143 nuovi contagi, 80 sono inseriti in focolai e 63 sono sporadici. 14 casi sono stati importati dall’estero, 7 casi da altre regioni.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.832 a Piacenza (+48 rispetto a ieri, di cui 18 sintomatici), 31.551 a Parma (+64, di cui 31 sintomatici), 50.389 a Reggio Emilia (+38, di cui 27 sintomatici), 70.457 a Modena (+114, di cui 70 sintomatici), 87.518 a Bologna (+143, di cui 115 sintomatici), 13.334 casi a Imola (+10, di cui 5 sintomatici), 25.241 a Ferrara (+27, di cui 16 sintomatici), 32.737 a Ravenna (+37, di cui 30 sintomatici), 18.164 a Forlì (+22, di cui 17 sintomatici), 21.120 a Cesena (+44, di cui 26 sintomatici) e 40.501 a Rimini (+70, di cui 42 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati casi attivi e guarigioni

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 612 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 388.419. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.021, come ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.578 (+4), il 97% del totale dei casi attivi.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati decessi

Si registrano cinque decessi: 2 in provincia di Modena (una donna di 96 anni e un uomo di 85), 2 in provincia di Piacenza (entrambi uomini, rispettivamente di 91 e 70 anni) e 1 a Parma (un uomo di 70 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.404.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati ricoveri

Rispetto a ieri è in calo (-2) il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43) e quello negli altri reparti Covid, che sono attualmente 400 (-2)

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 5 a Parma (+1), 3 a Reggio Emilia (-1), 5 a Modena (invariato), 10 a Bologna (-2), 2 a Imola (invariato), 5 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 6 a Rimini (-1). Nessun ricovero in terapia intensiva a Cesena.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati vaccinazioni

Continua la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.094.213 dosi; sul totale sono 2.875.944 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

A Bologna, sono 673.226 le prime vaccinazioni e 577.280 le seconde, effettuate dal Vaccine Day, per un totale di 1.250.506 vaccini.

Ieri, 9 settembre, in Piazza Nettuno, grazie alla postazione del camper del Dipartimento di Sanità pubblica sono state effettuate complessivamente 200 vaccinazioni ad accesso diretto, 76 le somministrazioni effettuate al Parco Nord.

Sono 162, infine, i 12-19enni che ieri, 9 settembre, hanno avuto accesso alla vaccinazione antiCovid in libero accesso in tutti gli hub dell’Azienda USL Bologna.

"Cominciamo l'anno scolastico con alcuni indicatori migliori di qualche settimana fa e un RT a 0.82%, l'incidenza è scesa a 83 su 100mila - quindi - il trend di replicabilità dei contagi è in decremento" ha detto oggi l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini. Rassicuranti anche i dati sui ricoveri ed è "diminuito anche il tempo della degenza media".

Riguardo alla campagna vaccinale "la nostra regione è sopra la media nazionale, oltre l'80% di copertura con una dose - con una popolazione vaccinale over 12 di 4.018.622 che comprende anche chi non può vaccinarsi per patologia - sui 12-19 il valore è più alto dell'obiettivo prefissato, siamo al 67.1% con prima dose e al 48% con copertura completa, 20-29 già all'82%".

Foto: Postazione vaccini in Piazza del Nettuno