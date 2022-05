Bollettino Covid 12 maggio: dati Bologna ed Emilia Romagna

Nuovi casi in diminuzione nel paese e in Emilia-Romagna, come confermano gli ultimi dati disponibili e la Fondazione Gimbe. L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 48 province, tra le quali quella di Bologna (520). La Fondazione conferma che in Italia la sotto-variante omicron BA.2 (cd. omicron 2) ha quasi completamente soppiantato la BA.1 (cd. omicron), mentre vengono già segnalati i primi casi di BA.4: "Allo stato attuale delle conoscenze le nuove sotto-varianti di omicron sembrano avere una maggior trasmissibilità rispetto a BA.2 e, soprattutto, una maggior capacità di evadere la protezione immunitaria, sia da vaccino, sia da pregressa infezione: questo determina una probabilità più elevata di reinfezione, oltre ad una maggiore resistenza di queste varianti agli anticorpi monoclonali".