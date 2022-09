Coronavirus, bollettino 19 settembre: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

731 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 4.301 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 1.957 molecolari e 2.344 test antigenici rapidi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.844.561 casi di positività.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (come ieri), l’età media è di 65,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 639 (+26 rispetto a ieri, +4,2 %), età media 74,3 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 2 a Modena (invariato); 9 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 1 a Ferrara (-1); 1 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 3 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,2 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 125 nuovi casi su un totale dall’inizio dell’epidemia di 208.694, seguita da Bologna (106 su 376.962), Modena (90 su 280.654), Ravenna (86 su 174.500) e Parma (84 su 156.089); poi Ferrara e Rimini (entrambe con 48 nuovi casi, rispettivamente su 132.255 e 173.751); quindi Piacenza e Cesena con 44 casi ciascuna (rispettivamente su 94.949 e 103.859); infine Forlì (34 su 85.580) e il Circondario Imolese (22 su 57.268).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.170 (-439). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.508 (-465), il 95,6% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.167 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.811.407.

Purtroppo, si registrano 3 decessi:

2 in provincia di Ravenna (2 donne di 69 e 98 anni)

1 in provincia di Forlì-Cesena (1 un uomo di 73 anni residente nel forlivese)

Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Rimini e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.984.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.847.144 dosi; sul totale sono 3.799.190 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.957.596.