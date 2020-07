Coronavirus Emilia-Romagna, bollettino 23 luglio: focolaio a Bologna +15 casi

Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, si sono registrati 29.350 casi di positività, 55 in più rispetto a ieri, di cui 32 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei nuovi casi, 27 si registrano nella provincia di Bologna e 11 in quella di Rimini.

Dei 27 nel bolognese, 15 sono relativi al nuovo focolaio individuato all’interno di una casa residenza per anziani, 3 operatori sanitari e 12 ospiti in maggioranza asintomatici e tutti già in isolamento.

Aggiornamento focolaio Bologna alle 18

Sono 87 i tamponi eseguiti presso la CRA di Viale Roma, gestita dalla Cooperativa In Cammino, a partire dal 16 luglio, con 21 persone positive, a partire dal 16 luglio, di cui 17 ospiti e 4 operatori sanitari. Tra gli ospiti 8 hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici, 1 asintomatico. Questi i dati dell'Ausl Bologna.



Lo scorso 16 luglio infatti, il Dipartimento di Sanità Pubblica ha ricevuto, da parte della CRA, la segnalazione di 7 ospiti con sintomatologia suggestiva di infezione da Covid19, per i quali è stata richiesta l’esecuzione dei tamponi,, effettuati il giorno stesso.

Il 17 luglio sono stati diagnosticati i primi 4 casi positivi: 3 di questi risultano nuovi casi, mentre uno era già stato un caso Covid precedentemente guarito dal punto di vista clinico e virologico. Tra il 18 e il 20 luglio tutti gli ospiti e gli operatori sono stati sottoposti al tampone.

Il 20 luglio la Task Force Distrettuale dell’Azienda Usl di Bologna, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione logistica ed organizzativa rispetto al nuovo quadro epidemico emerso dallo screening e avviare le opportune azioni di supporto e consulenza.

La gran parte degli altri nuovi contagi sono comunque riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. Va ricordato che per chi arriva da Paesi extra Schengen, la Regione ha deciso controlli più stringenti, a partire dal doppio tampone nel periodo dell’isolamento obbligatorio. Azione di prevenzione che sta portando a individuare positivi asintomatici, intervenendo subito su situazioni potenzialmente a rischio.

I tamponi effettuati da ieri sono 5.585, per un totale di 597.289. A questi si aggiungono anche 1.461 test sierologici.

I guariti salgono a 23.719 (+30): l’81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.350 (25 in più di ieri). Non si registra in tutta l’Emilia-Romagna alcun decesso.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.265 (+28). Sono 6 i pazienti in terapia intensiva (-1 da ieri), e scendono a 79 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono a 23.719 (+30 rispetto a ieri): 194 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.525 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Nel riminese, degli 11 nuovi positivi 9 sono cittadini stranieri, tutti asintomatici, che vivono nel residence del capoluogo nel quale la Ausl nei giorni scorsi ha individuato e isolato un focolaio subito gestito, avviando i controlli necessari.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.578 a Piacenza (invariato), 3.752 a Parma (+1), 5.064 a Reggio Emilia (+3, tutti sintomatici), 4.070 a Modena (+6, di cui tre sintomatici), 5.195 a Bologna (+27, di cui 12 sintomatici); 416 a Imola (invariato), 1.078 a Ferrara (+2, tutti sintomatici); 1.137 a Ravenna (+3, di cui due sintomatici), 977 a Forlì (+1 ), 824 a Cesena (+1) e 2.259 a Rimini (+11, di cui uno sintomatico).