Coronavirus, bollettino Emilia-Romagna 4 agosto: terzo giorno senza decessi. A Bologna ancora 13 nuovi casi

Terzo giorno senza decessi e 42 nuovi casi positivi, di cui 20 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. I guariti salgono a 23.978 (+21). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.850 casi di positività, 42 in più rispetto a ieri. Di questi, 20 gli asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Tracciamento di contatti di casi noti e focolai individuati: da qui i nuovi positivi a Bologna

Nelle due province dove oggi si registrano più casi, in quella di Bologna, dei 13 nuovi casi (di cui 11 in isolamento domiciliare), 8 derivano dall’azione di tracciamento di contatti di casi noti, in gran sviluppati in ambiti familiari, 2 sono legati al focolaio individuato e isolato nelle scorse settimane in una CRA del capoluogo, un caso da tampone pre-ricovero e 2 relativi a casi sporadici di persone con sintomi. Nella provincia di Reggio Emilia, dei 7 casi, tutti in isolamento domiciliare, 6 rientrano sempre nell’attività di tracciamento di contatti relativi a situazioni note (5 dei quali legati a rientri dall’estero) e 2 riguardano persone con sintomi.

Tamponi, guariti, isolamento domiciliare e guariti in Emilia Romagna: tutti i dati

I tamponi effettuati sono 7.384, per un totale di 685.985. A questi si aggiungono anche 1.114 test sierologici. I guariti salgono a 23.978 (+21). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.581 (21 in più rispetto a ieri). Nessun decesso registrato.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.498 (+9). Salgono a 4 i pazienti in terapia intensiva (uno in più di ieri). In crescita anche il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 79 (+11).

Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.978 (+21 rispetto a ieri): 143“clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.835 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Coronavirus, nuovi positivi Emilia Romagna: dati provincia per provincia

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.636 a Piacenza (+1), 3.782 a Parma (+1), 5.120 a Reggio Emilia (+7, di cui 2 sintomatici), 4.149 a Modena (+6, tutti sintomatici), 5.316 a Bologna (+13, di cui 6 sintomatici); nessun nuovo caso a Imola (432), 1.095 a Ferrara (+5, di cui 3 sintomatici); 1.168 a Ravenna (+1), invariata la situazione a Forlì (995), 838 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici) e 2.319 a Rimini (+5, di cui 3 sintomatici).

Coronavirus e contagi: la situazione in Italia al 4 agosto 2020

Con 42 nuovi casi l'Emilia Romagna oggi si attesta ancora tra le Regioni più colpite, quasi allienata alla Lombardia che ha registrato 44 nuovi casi, il numero più elevato tra le Regioni dello stivale.