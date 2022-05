Covid Bologna ed Emilia-Romagna, il bollettino del 1°maggio 2022: situazione provincia per provincia

Da oggi, domenica 1°maggio 2022, addio alla mascherina in alcuni luoghi come bar, ristoranti e supermercati. Un passo avanti verso quella normalità che forse ormai va riconsiderata viste le nuove abitudini e precauzioni a cui molti non rinunceranno anche se non obbligati. Ma il covid non è certo sparito: il bollettino divulgato meno di 24 ore fa parla di 4.651 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 22.460 tamponi eseguiti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,7% e l'età media dei contagiati è di 45,7 anni. La buona notizia, così come spiega l'assessore regionale Raffaele Donini "il tasso di ospedalizzazione è molto basso, in particolare per le cure intensive: siamo intorno al 4%". Questo perchè le persone vaccinate tendono a non sviluppare la malattia in forma grave nella quasi totalità- afferma Donini- di conseguenza un ulteriore alleggerimento delle misure restrittive era attesa".