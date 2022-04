Covid, il bollettino di oggi 10 aprile: i dati di Bologna e dell'Emilia-Romagna

Nella settimana 30 marzo-5 aprile la Regione Emilia Romagna ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 2,4%. Negli ultimi 14 giorni (23 marzo-5 aprile) si rileva un'incidenza di 1283 casi positivi per 100.000 abitanti. Sono le rilevazioni della fondazione bolognese di ricerca Gimbe.

Nell'ultima settimana è tornato tornato sopra quota mille anche il numero di decessi di pazienti covid in Italia. In Emilia-Romagna, dall'inizio della pandemia, secondo gli ultimi dati, i decessi sono stati 16.361.

Migliora anche la situazione nelle scuole. In base all'ultima rilevazione del ministero della salute (8 aprile 2022), in Emilia-Romagna il 98,2% degli studenti frequenta in presenza.