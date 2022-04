Covid, il bollettino 12 aprile 2022: tutti i dati di Bologna ed Emilia-Romagna

Non desta particolari preoccupazione, ma continua la diffusione del covid In Emilia Romagna. Come confermano gli ultimi dati disponibili e come spiega il direttore della sanità pubblica in Regione Giuseppe Diegoli "Siamo lontani dalla soglia di sicurezza a cui vorremmo arrivare. Penso che le mascherine per un po' ci accompagneranno".

L'Rt è invece in leggero calo e "stabilizzazione" a 1,09, comunque ancora sopra la soglia epidemica. La saturazione dei reparti è del 14,5% per quanto riguarda quelli ordinari ma è solo al 4% nelle terapie intensive.