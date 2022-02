Coronavirus, bollettino 14 febbraio: nel bolognese 643 casi, oltre 11mila guariti in Emilia-Romagna

2.695 casi in più rispetto a ieri nella regione e 551 a Bologna (+92 nel Circondario imolese) su un totale di 17.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.633 molecolari e 9.727 test antigenici rapidi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.147.265 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 37,5 anni.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15.5% anche se "si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo", fa sapere la Regione.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 6 casi: 4 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 2 in quanto giudicati non casi Covid-19.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 113 (-8 rispetto a ieri, pari al -6,6%), l’età media è di 62,8 anni. Sul totale,57 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,8 anni), il 50,4%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.118 (+51 rispetto a ieri, +2,5%), età media 74,4 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 12 a Parma (invariato); 6 a Reggio Emilia (invariato); 19 a Modena (-3); 27 a Bologna (-4); 10 a Imola (-1); 10 a Ferrara (invariato); 9 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 10 a Rimini (+1).

Coronavirus Emilia-Romagna, dati province

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 551 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 233.567), seguita da Modena (459 su 179.035) e Reggio Emilia (403 su 126.489); poi Ravenna (274 su 105.306), Ferrara (268 su 77.735), Rimini (234 su 113.866); quindi Cesena (155 su 64.934), Piacenza (98 su 62.955), Forlì (90 su 54.484), e il Circondario imolese (92 su 35.759); infine Parma, con 71 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 93.135.

Tra i 551 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 190 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, mentre per 361 sono in corso le indagini epidemiologiche.

Tutti i 551 nuovi contagi sono sporadici. Nessun caso è stato importato da altre regioni né dall’estero.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati malati effettivi e guarigioni

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 81.260 (-8.673). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 79.029 (-8.716), il 97,2% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 11.336 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.050.413.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati decessi

Si registrano 32 decessi:

2 in provincia di Piacenza (una donna di 83 anni e un uomo di 81 anni)

5 in provincia di Parma (due donne di 88 e 89 anni e tre uomini, rispettivamente di 82, 83 e 92 anni)

3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni e due uomini di 67 e 77 anni)

2 in provincia di Modena (due uomini, rispettivamente di 59 e 71 anni)

2 in provincia di Bologna (due uomini di 72 e 87 anni)

5 in provincia di Ferrara (due donne di 90 e 99 anni e tre uomini di 78, 85 e 91 anni)

2 in provincia di Ravenna (una donna di 81 anni e un uomo di 91 anni)

3 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 97 anni e due uomini di 76 e 96 anni)

7 in provincia di Rimini (tre donne di 81,84 e 88 anni e quattro uomini di 80, 83, 86 e 100 anni)

1 uomo di 67 anni, non residente in Emilia-Romagna, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Rimini.

Non si registrano decessi nel circondario imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 15.592.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati vaccinazioni

Continua la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.012.007 dosi; sul totale sono 3.739.581 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,1%. Le terze dosi fatte sono 2.566.996.

A Bologna, al 13 febbraio sono 807.984 le prime vaccinazioni e 769.236 le seconde, alle quali si aggiungono 539.406 terze dosi, per un totale di 2.116.626 vaccini somministrati.

Nell’Open day regionale di sabato,12 febbraio, dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 6.617 vaccinazioni da Piacenza a Rimini: 4.267 somministrate a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, 2.350 a ragazzi e ragazze tra i 12 e 19 anni. In particolare, a Piacenza sono state somministrate 297 dosi, tutte a bambini tra i 5 e gli 11 anni, 926 a Parma (tutte nella fascia 5-11), 1.303 a Reggio Emilia (di cui 697 ai bambini), 442 a Modena (di cui 179 ai bambini), 1.669 a Bologna (di cui 1.033 ai bambini), 20 a Imola (di cui 9 ai bambini), 467 a Ferrara (di cui 366 ai bambini), 649 a Ravenna (di cui 390 ai bambini), 255 a Cesena (di cui 80 ai bambini), 231 a Forlì (di cui 100 ai bambini), 358 a Rimini (di cui 190 ai bambini).