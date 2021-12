Coronarvirus, bollettino 15 dicembre: 429 casi tra Bologna e Imola

1.898 casi in più rispetto a ieri nella regione e 363 a Bologna (+ 66 del Circondario imolese) su un totale di 39.890 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,8%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 480.144 casi di positività,

Dei nuovi contagiati, 841 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 415 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 599 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,4 anni.

Sugli 841 asintomatici, 435 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 15 con lo screening sierologico, 113 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 13 tramite i test pre-ricovero. Per 265 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.371 tamponi molecolari, per un totale di 6.911.135. A questi si aggiungono anche 15.519 test antigenici rapidi.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati province

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 363 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (359) e Ravenna (306). Quindi Rimini (173), Cesena (148), Forlì (145) e Parma (128). Poi Ferrara (98), Piacenza (73) e il Circondario Imolese (66). Infine, Modena, con 39 nuovi casi.

Tra i 363 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 157 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 16 casi attraverso le attività di contact-tracing, 2 casi mediante pre-ricovero mentre per 188 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.

Tra i 363 nuovi contagi, 346 sono sporadici e 17 sono inseriti in focolai. Nessun caso è stato importato da altre regioni, nè dall’estero.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 28.453 a Piacenza (+73 rispetto a ieri, di cui 37 sintomatici), 35.278 a Parma (+128, di cui 59 sintomatici), 55.872 a Reggio Emilia (+359, di cui 205 sintomatici), 78.813 a Modena (+39, di cui 9 sintomatici), 100.364 a Bologna (+363, di cui 157 sintomatici), 15.782 casi a Imola (+66, di cui 33 sintomatici), 29.584 a Ferrara (+98, di cui 21 sintomatici), 40.317 a Ravenna (+306, di cui 239 sintomatici), 22.616 a Forlì (+145, di cui 113 sintomatici), 25.376 a Cesena (+148, di cui 116 sintomatici) e 47.689 a Rimini (+173, di cui 68 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 3 casi, positivi al test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati guarigioni e casi attivi

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 634 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 430.096. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 36.095 (+1.250). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 34.997 (+1.243), il 97% del totale dei casi attivi.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati decessi

Purtroppo, si registrano 14 decessi: uno in provincia di Parma (una donna di 93 anni), due nel reggiano (una donna di 89 anni e un uomo di 84), uno nel modenese (un uomo di 83 anni), 6 in provincia di Bologna (3 donne, rispettivamente di 80 anni – deceduta a Imola –, 81 e 100 anni; e 3 uomini, di 79, 81 e 82 anni, quest’ultimo deceduto a Imola), 2 nel ferrarese (una donna di 93 anni e un uomo di 69), uno nel ravennate (una donna di 65 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 95 anni). Nessun decesso nelle provincie di Piacenza e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.953.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 99 (+7), stabili (999) quelli negli altri reparti Covid: ai 1.001 comunicati ieri ne vanno tolti 2, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Parma (+1 rispetto a ieri); 10 a Reggio Emilia (+1); 10 a Modena (+2); 28 a Bologna (+2); 4 a Imola (invariato); 10 a Ferrara (+2); 15 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 11 a Rimini (-1). Nessun ricovero a Piacenza, come ieri.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid; domani, giovedì 16 dicembre, inizieranno le somministrazioni per la fascia 5-11 anni.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.879.070 dosi; sul totale sono 3.581.373 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 900.008.

A Bologna, al 14 dicembre sono 747.582 le prime vaccinazioni e 703.940 le seconde dosi somministrate, alle quali si aggiungono 198.227 terze dosi, per un totale di 1.649.749 vaccini.



Da lunedì 13 dicembre,a stamane, sono 5863 i 5-11enni già prenotati per la prima dose vaccinale.

Le prime vaccinazioni anticovid ai 5-11enni verranno somministrate a partire da domani giovedì 16 dicembre presso l’hub della Fiera, “Area Tribù” presso Ospedale Bellaria, Casa della Salute di Casalecchio di Reno, presso la sede della Pediatria di Comunità di San Giovanni in Persiceto.