Bollettino covid 22 aprile: dati Bologna ed Emilia Romagna

Ancora sotenuti i contagi da coronavirus a Bologna e in Emilia-Romagna, come dimostrano gli ultimi dati disponibilii.

Intanto a giorni anche nella nostra regione sarà a disposizione il farmaco antivirale contro il covid Paxlovid (di Pfizer) direttamente in farmacia.È stato infatti firmato in questi giorni un protocollo di intesa nazionale, valido fino al 31 dicembre, tra Ministero della salute, Aifa, Federfarma, Assofarm, FarmacieUnite, Federfarma servizi e A.d.f.

Si lavora ancora alle quarte dosi: l'Azienda Usl di Bologna ha ampliato l’offerta per la somministrazione in tutti i distretti sanitari, dove sono a disposizione una o più sedi in cui eseguire la vaccinazione. Gli ulteriori posti, prenotabili attraverso i consueti canali, sono a disposizione degli 86mila cittadini, fra over 80 e 60-79enni fragili, invitati alla somministrazione della quarta dose.