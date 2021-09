Coronavirus, bollettino 6 settembre: 106 contagi nel bolognese, stabili i ricoveri

513 casi in più rispetto a ieri nella regione e 95 a Bologna (+11 del Circondario imolese) su un totale di 14.012 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%. Come sempre "un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo" fa sapere la Regione.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 415.057 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,6 anni.

Dei 513 nuovi contagiati, 230 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 218 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 215 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

Sui 230 asintomatici, 118 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 con gli screening sierologici, 50 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 57 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.653 tamponi molecolari, per un totale di 5.580.607. A questi si aggiungono anche 9.359 tamponi antigenici rapidi.

Si registrano tre decessi in provincia di Ferrara, tre donne di 89, 90 e 92 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.386.

Coronavirus, Emilia-Romagna, dati province

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 143 casi, seguita da Bologna (95); poi Parma (58) e Reggio Emilia (45); quindi Ravenna (39), Rimini (36), Piacenza (31), Cesena (23) e Ferrara (20); infine Forlì (12) e il Circondario Imolese (11).

Tra i 95 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 46 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 3 sono stati individuati attraverso le attività di contact-tracing, 1 mediante gli screening sierologici, mentre per 45 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

Tra i 95 nuovi contagi, 74 sono sporadici e 21 sono inseriti in focolai. 8 casi sono stati importati dall’estero, 3 casi da altre regioni.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.692 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 16 sintomatici), 31.403 a Parma (+58, di cui 32 sintomatici), 50.212 a Reggio Emilia (+45, di cui 36 sintomatici), 70.160 a Modena (+143, di cui 66 sintomatici), 87.155 a Bologna (+95, di cui 46 sintomatici), 13.294 casi a Imola (+11, di cui 8 sintomatici), 25.139 a Ferrara (+20, di cui 9 sintomatici), 32.595 a Ravenna (+39, di cui 25 sintomatici), 18.092 a Forlì (+12, di cui 9 sintomatici), 21.028 a Cesena (+23, di cui 15 sintomatici) e 40.287 a Rimini (+36, di cui 21 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 4 casi: 2 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 2 giudicati non casi Covid-19.

Coronavirus, Emilia-Romagna, dati guarigioni e casi attivi

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 437 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 386.013. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.658 (+73 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.199 (+56), il 97,1% del totale dei casi attivi.

Coronavirus, Emilia-Romagna, dati ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (-2 rispetto a ieri), 410 quelli negli altri reparti Covid (+19).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 5 a Parma (-1), 3 a Reggio Emilia (invariato), 8 a Modena (invariato), 11 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (invariato), 2 a Ravenna (-1), nessuno a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato), 8 a Rimini (+1).

Coronavirus, Emilia-Romagna, dati vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.994.210 dosi; sul totale sono 2.801.978 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

A Bologna sono 665.930 le prime vaccinazioni e 558.896 le seconde, effettuate dal Vaccine Day, per un totale di 1.224.826 vaccini.

Per facilitare l’accesso e far accelerare ulteriormente la campagna vaccinale, il Distretto dell’Appennino, in linea con la strategia intrapresa dell’Azienda USL di Bologna, programma 2 giornate ad accesso diretto per tutti gli over 12 che non si siano ancora vaccinati o per chi desideri completare il ciclo, con il vaccino Pzifer, anticipando l’appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 gg dalla somministrazione della prima.

• Martedì 7 settembre, presso l’hub di Silla, in via Giovanni XXIII Sala Civica Gandolfi,

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, saranno a disposizione 300 dosi.

• Mercoledì 8 settembre, a Castiglione de Pepoli, presso Palapepoli, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, saranno a disposizione altre 300 dosi.



Da venerdì 3 a domenica 5 settembre, negli 8 punti vaccinali ad accesso diretto sono stati vaccinati 1669 cittadini. In particolare sono 900 le vaccinazioni effettuate in Piazza Nettuno.



Sono 356, infine, i 12-19enni che, dal 3 al 5 settembre, hanno avuto accesso alla vaccinazione antiCovid in libero accesso in tutti gli hub dell’Azienda USL Bologna.