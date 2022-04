Covid, il bollettino di oggi 8 aprile: i dati di Bologna e dell'Emilia-Romagna

Non accennano ad arrestarsi i contagi da coronavirus a Bologna e in Emilia-Romagna. Gli ultimi dati disponibili fanno registrare 4.942 in più rispetto a ieri i nuovi casi di covid nella regione, su un totale di 23.267 tamponi eseguiti, con una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,2%.

Sempre sotto controllo i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti covid.