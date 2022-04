Covid, il bollettino di oggi 9 aprile: i dati di Bologna e dell'Emilia-Romagna

Continuano a farsi sentire i contagi da coronavirus, sia nella Regione che a Bologna, dove si sono registrati rispettivamente 5.136 e 1.057 casi. Intanto il ministero della salute, in tema di vaccinazioni, ha emanato le prescrizioni per la quarta dose booster.

Nuova variante

Come riferisce la Conferenza Stato-Regioni, è stata isolata per la prima volta in Italia, da un laboratorio di Reggio Calabria, una nuova variante di Omicron, chiamata Xj ed 'equivalente a Xe'. Validata dall'Istituto superiore di sanità, Xj è stata individuata da una struttura dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La Xj sarebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia.