Bollettino Covid 2 marzo 2022: i dati di Bologna e dell'Emilia-Romagna

Continua la lenta discesa dell'ultima ondata di Covid in tutta la Regione. L'indice Rt, secondo gli ultimi dati, è tornato ampiamente sotto l'unità, indicando che i nuovi contagi sono inferiori al numero dei contangianti. Nuovi test positivi, ricoveri, guariti, decessi, vaccinazioni. Ogni giorno il bollettino Covid della Regione, con i dati disaggregati per ogni provincia, a partire da Bologna.

2.421 in più rispetto a ieri nella regione e 571 a Bologna (+ 57 nel Cirondario imolese) su un totale di 19.283 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.286 molecolari e 8.997 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,1 anni.

Ricoveri

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 63 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,1%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.276 (-76 rispetto a ieri, -5,6%), età media 74,9 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1), 5 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 4 a Reggio Emilia (invariato); 5 a Modena (invariato); 25 a Bologna (-2); 5 a Imola (-1); 5 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (invariato); 1 a Cesena (invariato); 9 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Forlì (-1 da ieri)

Contagi per provincia

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 571 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 243.591), seguita da Modena (285 su184.867); poi Reggio Emilia (279 su 131.041), Ravenna (246 su 109.545), Parma (221 su 97.156) e Ferrara (215 su 81.349); quindi Rimini (207 su 117.611), Cesena (152 su 67.185), Forlì (103 su 56.259) e Piacenza (85 su 64.572); infine il Circondario imolese, con 57 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 36.909.

Tra i 571 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 148 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, mentre per 423 sono in corso le indagini epidemiologiche.

Tra i 571 nuovi contagi, 569 sono sporadici mentre 2 casi sono inseriti in focolai. Nessun caso, infine, è stato importato da altre regioni nè dall’estero.

Casi attivi e guarigioni

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 31.991(-406). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 30.652 (-328), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 2.806 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.142.154.

Decessi

Purtroppo, si registrano 21 decessi:

1 in provincia di Parma (una donna di 69 anni)

1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 90 anni)

3 in provincia di Modena (tutte donne: due di 85 anni entrambe, e una di 86 anni)

10 in provincia di Bologna (quattro donne di 88, 96, 101 e 104 anni e sei uomini di 71, 79, 82, 85 anni, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Imola, uno di 86 e uno di 90 anni)

1 in provincia di Ferrara (una donna di 69 anni)

3 in provincia di Ravenna (due donne di 86 e 91 anni, e un uomo di 82 anni)

1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 84 anni)

1 uomo di 77 anni, non residente in Emilia-Romagna, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Ferrara.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.940.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Quarantene in ambito scolastico

La rilevazione effettuata dal 14 al 28 febbraio 2022 e la relativa comparazione dei dati indicano che nell’ultima settimana il numero di studenti in quarantena corrisponde allo 0,25% del totale, quello del personale allo 0,03% sempre del totale.

Vaccinazioni

Continua la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.156.019 dosi; sul totale sono 3.754.302 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,4%. Le terze dosi fatte sono 2.655.747.

A Bologna, al 1°marzo sono 796.433 le prime vaccinazioni e 779.679 le seconde, alle quali si aggiungono 571.220 terze dosi, per un totale di 2.147.332 vaccini somministrati.

