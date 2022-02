L'indice Rt in picchiata in tutto lo Stivale. Emilia Romagna compresa. Il virus allenta la presa, ma non dorme. Bologna si trova, come testimonia bollettino di ieri , ancora alle prese con oltre 700 nuovi casi positivi. I dati dell'andamento epidemiologico alle ultime 24 ore saranno qui pubblicati appena resi noti.

Potrebbe interessarti anche :